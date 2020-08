Milan-Tonali, il sì definitivo può arrivare entro 48 ore. L'offerta economica dei rossoneri

La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla trattativa tra Milan e Brescia per il trasferimento in rossonero di Tonali. L’affare - scrive la rosea - dovrebbe chiudersi in pochi giorni, forse a metà settimana. L’offerta milanista è di 10 milioni per il prestito oneroso più 28 (compresi i 3 di bonus) per il riscatto. È un accordo che dovrebbe soddisfare Cellino.