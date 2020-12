Milan, Tonali: "L'assenza di Ibra pesa, ma dobbiamo essere squadra anche senza di lui"

Pochi minuti al fischio d'inizio tra Sassuolo e Milan e a parlare è Sandro Tonali, centrocampista rossonero, che ha sottolineato come l'assenza di Ibrahimovic non debba scombinare i piani della squadra di Pioli. "Ibra è una pedina che cambia le partite, ti aiuta in tutte le fasi ed è un leader sia dentro che fuori dal campo. Ci affidiamo tanto a lui, ma anche quando non c'è dobbiamo essere squadra. Cerchiamo di mantenere sempre la nostra identità andando avanti su questa strada" le sue parole ai microfoni di Sky Sport.