© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In vista della gara di questa sera a San Siro contro il Torino il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha diramato la lista dei convocati. Torna Paquetà, mentre Musacchio non è in lista. Questo l'elenco completo:

Portieri: Begovic, A. Donnarumma, G. Donnarumma.

Difensori: Calabria, Conti, Gabbia, Hernandez, Kjaer, Romagnoli.

Centrocampisti: Bennacer, Bonaventura, Calhanoglu, Kessie, Krunic, Paqueta.

Attaccanti: Castillejo, Ibrahimovic, Leao, Piatek, Rebic, Suso.