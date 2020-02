vedi letture

Milan-Torino, la grande (e forse ultima) occasione per Lucas Paquetà

Il 23 novembre scorso giocava la sua ultima partita da titolare. Lucas Paquetà è gradualmente uscito dai radar: da super-colpo del mercato invernale 2019, il brasiliano è diventato quasi un oggetto misterioso nel Milan prima di Giampaolo e poi di Pioli. Il cambio di modulo lo ha penalizzato più di chiunque altro: da quando il tecnico emiliano è passato al 4-4-2 (o 4-2-3-1), l'ex Flamengo ha visto il campo con il contagocce: appena 35' in campionato e 18' in Coppa Italia, troppo pochi per un giocatore su cui la società rossonera ha investito tanto e punta per il presente e il futuro.

Contro il Torino, Lucas Tolentino Coelho de Lima ha la grande occasione di dimostrare di poter essere utile alla sua squadra, magari sfruttando le spalle larghe di Zlatan Ibrahimovic, che finora è riuscito a tirare fuori il meglio da tutti i compagni. L'assenza last-minute di Calhanoglu è una ghiotta occasione, da non lasciarsi scappare; servirà una prestazione convincente, di personalità per scalare le gerarchie e riprendersi il classico posto al sole. Un'altra bocciatura potrebbe essere fatale per il prosieguo della sua avventura rossonera.