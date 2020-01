© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Milan a caccia di continuità dopo gli ultimi buoni risultati in campionato: a San Siro arriva un Torino ferito dalla pesante goleada subita dall'Atalanta nell'ultimo turno di Serie A. In palio la semifinale della Coppa Italia. Rossoneri in campo senza Ibrahimovic, granata con Belotti, Verdi e Berenguer in avanti. Ecco le formazioni ufficiali della sfida:

Milan (4-3-3): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo; Castillejo, Krunic, Bennacer, Bonaventura; Castillejo, Piatek, Rebic. A disp. Begovic, A.Donnarumma, Gabbia, Calabria, Kessie, Paquetá, Suso, Calhanoglu, Piatek, Ibrahimovic. All. Stefano Pioli

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Lukic, Rincon, Aina; Berenguer, Verdi; Belotti. A disp. Ujkani, Rosati, Lyanco, Singo, Millico, Djidji, Adopo, Laxalt. All. Walter Mazzarri.