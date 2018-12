© foto di PHOTOVIEWS

Battere il Torino per difendere il quarto posto. Battere il Torino per aggredire il terzo posto. Nella Serie A che dà un'occasione davvero a tutti, Milan-Torino è il più strano degli scontri diretti. I rossoneri, con mezza squadra fuori per infortunio e un allenatore spesso discusso, sono al quarto posto e con una vittoria potrebbero addirittura andare a -1 dall'Inter terzo. Quasi paradossale, se si pensa alla considerazione di cui godono i percorsi fatti da Inter e Milan fin qui in campionato. Stesso discorso (quasi) per il Torino: i granata, vincendo, andrebbero a -1 dal quarto posto che vale la Champions League. Nonostante fin qui le note liete non abbondino di certo in casa di Mazzarri: Belotti indietro a livello realizzativo, Zaza non si vede. Il Torino, come il Milan, non sta convincendo. Però è lì, a un passo dall'Europa. Approfittando di un turno a dir poco favorevole, e di un campionato che davvero dà un'occasione a tutti.