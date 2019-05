© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Andrè Silva, attaccante del Milan in prestito al Siviglia, ringrazia gli andalusi per la bella stagione su Instagram, con un messaggio che sembra far pensare ad un ritorno alla casa madre rossonera dopo l'anno passato ai biancorossi: "Finisce una stagione, grazie Siviglia per l’incredibile accoglienza, ho adorato lo spirito del club e della città. Spero che il futuro porti belle cose". Anche i media iberici danno per certo il suo addio al Siviglia nonostante un inizio incoraggiante che non ha però avuto il seguito atteso.