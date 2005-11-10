Atene per Filippo Inzaghi non è mai una città come le altre. Il 23 maggio 2007, infatti, regalò al Milan la settima Champions League della sua storia con una doppietta nella finale contro il Liverpool, firmando la rivincita dopo la beffa di Istanbul di due anni prima. Quasi vent'anni dopo, il ritorno dei rossoneri nella capitale greca riporta alla memoria una delle pagine più emozionanti dell'era Berlusconi.

"Il secondo gol fu il momento più forte"

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Inzaghi ha raccontato le sensazioni legate a quella notte indimenticabile: "Ad Atene ho vissuto una delle notti più importanti della mia carriera, quindi è una città che associo a ricordi speciali e che per questo resterà sempre al mio cuore". Tra i ricordi più nitidi della finale contro il Liverpool c'è naturalmente la rete del definitivo 2-0, arrivata dopo una giocata di Kakà: "Il momento più forte è stato naturalmente il secondo gol. Un istante dopo ho capito che la coppa era davvero vicina". Poi la confessione: "Dopo quella finale non ho dormito per dieci giorni. Mi svegliavo nel cuore della notte pensando che quella vittoria con i miei gol fosse stata un sogno".

Il legame eterno con il Milan

L'ex numero 9 ha spiegato che il trionfo europeo del 2007 ha un significato speciale anche per il percorso personale: "Arrivavamo da una delusione che avevo vissuto da fuori, dalla tribuna, e finalmente potevo essere in campo per contribuire alla vittoria. Il destino mi ha dato una seconda opportunità". Oggi Inzaghi guida il Palermo in Serie B e insegue la terza promozione in Serie A della carriera, ma il rapporto con il mondo rossonero resta fortissimo. "Al Milan ho trascorso anni straordinari: il legame con i tifosi è nato dai gol, dalle vittorie, ma anche dall'impegno che ho sempre cercato di mettere". Infine, un augurio alla squadra di oggi impegnata ad Atene: "Spero che possa affrontare la partita con personalità e tornare a casa dopo aver vissuto una bella serata europea".