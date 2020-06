Milan, torna di moda Bakayoko per il centrocampo: costi alti, operazione non semplice

Tiemoué Bakayoko è uno dei nomi in cima alla lista del Milan per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. Per il giocatore sarebbe un ritorno, dopo la parentesi della scorsa stagione. I rossoneri dovranno riparlarne con il Chelsea, proprietaria del cartellino del calciatore attualmente al Monaco, ma la pista appare complicata, visto che le cose non sono cambiate molto da quando i Blues chiedevano 35 milioni di euro per il suo riscatto. Un anno fa il Milan disse no, adesso difficilmente potrà cambiare idea: sarà dunque il Chelsea a dover abbassare le pretese se vorrà cederlo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.