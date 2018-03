Milan, torna di moda il nome di Belotti. Ma adesso costa meno

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Obiettivo di mercato del Milan la scorsa estate, il centravanti della Nazionale Andrea Belotti potrebbe tornare nel mirino della società rossonera in vista della prossima sessione di calciomercato. Come riporta il Corriere dello Sport, a causa della problematica stagione che sta vivendo il Gallo non ha più lo stesso valore di mercato della passata stagione e adesso - si legge - Urbano Cairo non faticherebbe ad accettare un'offerta da 50 milioni di euro.