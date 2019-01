Milan, torna di moda il nome di Quincy Promes del Siviglia

Quincy Promes torna nel mirino del Milan. Dopo i sondaggi della scorsa estate il club rossonero ha rimesso gli occhi sul giocatore del Siviglia, che il club andaluso ha pagato 25 milioni di euro. Per questo motivo la trattativa non è semplice ma i rapporti tra le società sono molto buoni, visto che sono comunque in costante contatto per il riscatto di André Silva. A riportarlo è Sky Sport.