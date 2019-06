Milan, torna di moda Tonali: trattativa con il Brescia non semplice

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In casa Milan torna di moda il nome di Sandro Tonali per il centrocampo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il club rossonero vorrebbe regalarlo a Marco Giampaolo per il ruolo di regista ma non sarà facile convincere Cellino a cedere il gioiello classe 2000 soprattutto a una cifra ragionevole per le casse della società di via Aldo Rossi.