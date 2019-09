© foto di Federico De Luca

In casa Milan si tornerà presto a parlare di Gianluigi Donnarumma. Evitata, ancora una volta, la partenza del talentuoso portiere, il club rossonero dovrà presto sedersi al tavolo con il suo agente, Mino Raiola, per discutere il rinnovo del contratto in scadenza nel 2021. Secondo Tuttosport potrebbero esserci dei problemi: la società ha l'obiettivo di abbassare il monte ingaggi e i 6 milioni percepiti dal classe 1999 rappresentano una soglia troppo alta. Questo, ovviamente, potrebbe scontrarsi con le richieste di Raiola, che con ogni probabilità chiederà invece un aumento. Una bella gatta da pelare, ma Boban e Maldini hanno il dovere di affrontare l'argomento nel più breve tempo possibile.