© foto di Federico Gaetano

André Silva torna al Milan? In Spagna si continua a parlare dell'attaccante portoghese, che il Siviglia non avrebbe intenzione di riscattare. Un suo rientro in rossonero non sarebbe un problema per Gennaro Gattuso: "Resta un attaccante importante, ha grande margine di crescita però ha fatto la sua scelta e bisogna rispettarla. Se lo riprenderei? È una domanda che dovete fare a Leo e Gazidis. Sta giocando a Siviglia e ha il diritto di riscatto, poi vederemo. È stato un giocatore molto interessante pure se non ha avuto molto spazio".