Lucas Torreira obiettivo numero uno per il centrocampo del Milan. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il neo tecnico rossonero, Marco Giampaolo, vorrebbe ritrovare il giocatore dopo averlo allenato alla Samp ma non sarà facile strapparlo all'Arsenal, visto che i Gunners, dopo averlo pagato 30 milioni un anno fa, ne vorrebbero almeno 40: tanti per le casse del club di via Aldo Rossi.