Milan, Torreira in pole per il centrocampo. E' il pallino di Giampaolo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L’affondo dell’Inter per Sensi ha modificato i piani di mercato del Milan. La valutazione fatta dal Sassuolo, circa 30 milioni, non rientra nelle linee guida date dal fondo Elliott, che ha specificato alla dirigenza rossonera (ieri a Londra si sono recati Gazidis e Boban) la necessità di non farsi prendere per il collo dalle altre società che mettono in vendita i giocatori che interessano ai rossoneri. Dunque - sottolinea Tuttosport - nelle prossime ore gli uomini mercato del Milan faranno nuovamente il punto su quali profili andare a trattare per completare la rosa.

Il nome in pole position - Nei ragionamenti fatti, Lucas Torreira è un profilo sul quale la proprietà darebbe il suo benestare ad un investimento importante. Il regista dell’Arsenal è un pallino di Giampaolo e deve proprio a lui il cambio di ruolo, da trequartista a uomo di governo nel cuore del centrocampo. L’Arsenal fa una valutazione che si aggira tra i 35 e i 40 milioni per il cartellino del giocatore, che ha già dato il suo gradimento ad un ritorno in Italia, soprattutto se ciò dovesse concretizzarsi alla corte del suo maestro.