Milan, tour europeo per Mirabelli. Ma a gennaio nessun acquisto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giovedì ha assistito dal vivo alla sfida tra le selezioni Under 21 Belgio e Cipro. Il tour di Massimiliano Mirabelli, però, non è ancora terminato. Tuttosport fa sapere che il ds del Milan ha visionato all’amichevole Brasile-Giappone ma tra oggi e domani sarà ancora in giro per l'Europa a caccia di talenti. Anche se, probabilmente, il club meneghino a gennaio non farà mercato.