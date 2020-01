Milan, tra entrate ed uscite: mercato ancora in evoluzione

A pochi giorni dalla fine del mercato il Milan non ha ancora concluso i movimenti in entrata e in uscita. In queste ore si stanno intensificando i contatti tra il Milan e Antonee Robinson del Wigan, terzino sinistro di 22 anni, ora che la trattativa tra Rodriguez e Fenerbahce si sta sbloccando. Attualmente si sta cercando di abbassare il prezzo del giocatore (10-12 mln) che rappresenta una delle prime scelte dei rossoneri sulla fascia sinistra. Ma arrivano pure conferme dirette sull'intenzione da parte del Milan di cercare il prestito di Florentino, centrocampista del Benfica classe 1997. Il giocatore portoghese, molto apprezzato dalla dirigenza rossonera, è una delle occasioni di mercato da tenere d'occhio in questi giorni finali. Nei giorni scorsi c'era stato un incontro in sede con il suo agente proprio per discutere di un eventuale arrivo a gennaio. Florentino vorrebbe giocare di più, avere maggiore spazio, ma sul giocatore si sono mossi anche altri club europei.

In uscita ci sono discorsi avviati tra il Siviglia e Suso, ma qui il problema è la formula e la cifra. Perché lo spagnolo vorrebbe andare via (sono tre le panchine consecutive e con lui non era mai successo in passato), ma il ds Monchi non vorrebbe spendere i 25 milioni chiesti dal club rossonero per lasciar partire Suso. Da valutare anche la posizione di Piatek, poiché non vuole essere la riserva di Ibra ma in questa fase al Milan è stato scavalcato anche da Rebic nelle gerarchie. Infine il caso Lucas Paquetà, che ha chiesto di non essere convocato per la sfida contro il Brescia perché poco sereno a Milanello a causa del momento difficile. Su di lui c’è sempre il Psg ma l’offerta di 20 milioni è troppo bassa, il Milan ne chiede almeno trenta. Si valutano pure possibili prestiti o scambi se necessario.