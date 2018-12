Milan, tra la voglia d’investire e il FFP: Fabregas resta il primo obiettivo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Da un lato la voglia di rinforzare la rosa per non correre rischi e centrare subito il quarto posto, dall’altro lato c’è grande attenzione per il bilancio e il rispetto della sentenza della Camera Giudicante. Il Milan si trova a dover fare i conti con le restrizioni imposte dall’Uefa, pur avendo una proprietà molto facoltosa, perché il fondo Elliott avrebbe voglia e intenzione di spendere molto, ma deve stare attento al bilancio. I rossoneri devono raggiungere il break even entro 36 mesi, e questo potrebbe frenare la dirigenza sul mercato. Per questo le idee più veritiere riguardano giocatori in scadenza contrattuale, ovvero acquisti che incidono poco sulle casse del club. Naturalmente per il centrocampo è Cesc Fabregas il nome più importante, ma pure in questo caso si aspetta che il centrocampista chiuda anticipatamente il rapporto con i Blues prima di tentare l’affondo. Il Milan ha già una sorta di accordo sulla parola con Fabregas, ma non ha intenzione di pagare l’indennizzo ai Blues, almeno non i 10 milioni chiesti da Roman Abramovic. Ecco perché la fase di stallo dura da settimane, perché Sarri prima di lasciarlo partire vuole un sostituto per non scoprire troppo la coperta a centrocampo. Fabregas sta giocando poco e non è felice, l’ha dichiarato recentemente, ma il Chelsea gioca più competizioni e allora il tecnico toscano ha chiesto alla dirigenza un uomo in più in mediana prima di salutare lo spagnolo. Il Milan resta alla finestra e aspetta il momento propizio per partire verso Londra e chiudere l’affare.