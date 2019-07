Milan, tra Leao e Correa. E dal Brasile spunta una nuova suggestione

Il Milan prosegue la trattativa per portare Angel Correa in rossonero. La presenza del suo agente in città è molto indicativa, ma il problema da superare non è tra giocatore e Milan, bensì tra l’Atletico e i rossoneri. Perché con Correa il Milan ha già un accordo di massima su un quinquennale, mentre con gli spagnoli deve superare l’ostacolo dei bonus. Boban e Maldini hanno messo sul piatto 40 mln di euro, più 4-5 di bonus, mentre la squadra di Simeone vuole toccare quota 50 mln, quindi alzare il numero di bonus. Da giorni si tratta su questo, e il rallentamento è dovuto anche al mercato in uscita che non decolla dopo lo stop all’operazione Andrè Silva con il Monaco. Dalla Francia però danno ad un passo Rafael Leao, attaccante portoghese del Lille, per circa 35 mln di euro. Perché possano arrivare sia lui che Correa, dovrebbero partire sia Cutrone che Silva, dunque una doppia cessione per un doppio affare in entrata.

Dal Brasile invece nella serata di ieri si è sparsa una voce su un novo nome per la difesa: si tratta di Leo Duarte, 23enne del Flamengo, per circa 10 milioni di euro. Il giocatore piace alla dirigenza ma è solo l’inizio di una possibile trattativa che si svilupperà nei prossimi giorni. Una suggestione per migliorare il pacchetto arretrato, carente dopo l’addio di Zapata e l’infortunio di Caldara. Nella prima amichevole dell’International Champions Cup, mister Giampaolo è stato costretto a schierare Strinic e Gabbia centrali contro il Bayern Monaco, anche a causa di acciacchi fisici di Romagnoli e Musacchio. Insomma l’esigenza di trovare un centrale difensivo è impellente, e Duarte può rappresentare una soluzione a cifre contenute