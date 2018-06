Milan, tra maturità e mercato: per Donnarumma un’altra estate calda

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Che sia maturità o campionato, il tema è lo stesso: per Gigio Donnarumma gli esami non finiscono mai. Il Milan - fa filtrare - non ha in effetti ricevuto proposte per il prossimo maturando. Davanti a un’offerta però il club potrebbe non copia-incollare la risposta che concede pubblicamente: “Gigio è un patrimonio che vogliamo tutelare a lungo”. Donnarumma, per una volta lontano dai riflettori (destinati comunque inevitabilmente a riaccendersi), sta vivendo questi giorni in modo forzatamente casalingo e sedentario. Anche perché un piano-B non esiste: bisogna studiare, sta per scoccare l’ora della maturità, riporta La Gazzetta dello Sport. E quest’anno non sono previste altre opzioni: Gigio si presenterà al raduno rossonero del 9 luglio col diploma di Ragioneria in tasca. Il primo giorno del giudizio - è proprio il caso di dirlo - sarà mercoledì 20 con la prova scritta di italiano, in programma alle 8.30. Gigio sarà uno degli oltre cinquecentomila maturandi chiamati a concludere il percorso delle scuole superiori e lui proverà in tutti i modi a essere uno qualunque di loro.