Milan, tra oggi e domani test medici: poi via agli allenamenti individuali

vedi letture

Tutti i giocatori del Milan che hanno viaggiato all’estero durante il periodo di lockdown in Italia, sono rientrati ormai da qualche giorno, rispettando la disposizione della società. Gli unici due giocatori ad oggi ancora fuori dall’Italia sono Zlatan Ibrahimovic e Franck Kessie. Lo svedese con il permesso del Milan sta lavorando con l’Hammarby (ha giocato anche in amichevole) e tornerà a Milano nelle prossime ore per permettere di osservare i 14 giorni di isolamento previsti dalla legge per chi torna dall’estero. Discorso diverso per Kessie che sta riscontrando difficoltà nel tornare in Italia per un problema di voli. Il centrocampista si trova attualmente in Costa D’Avorio e sta provando ad organizzare il rientro a Milano.

Ma prima di riprendere con gli allenamenti a Milanello in modo individuale, il Milan dovrà completare lo screening previsto dal protocollo medico sportivo, che in queste ore è in fase di approvazione. Tra oggi e domani dovrebbero iniziare i test per i giocatori e lo staff, poi entro giovedì o venerdì potrebbero cominciare gli allenamenti. Il lavoro dei giocatori si svilupperà nei sei campi di Milanello, e sarà prevalentemente una riatletizzazione per riprendere l’uso della muscolatura. Nel centro sportivo ci saranno solo giocatori e staff, e tutti saranno sottoposti a controlli rigidi.

Il Milan lavorerà solo ed esclusivamente nella propria struttura senza appoggiarsi ad hotel esterni come avviene in altre società, poiché all’interno di Milanello ci sono comfort di ogni genere per i giocatori. Camere con docce interne, palestre, sei campi da calcio, ristorante, bar e sala conferenza. Dunque dal 4 maggio il via per gli allenamenti individuali mentre dal 18 i rossoneri potranno lavorare in gruppo.

Giocatori, tesserati e dipendenti hanno lavorato in questi mesi di quaranta in modalità “smart working”. Gli staff tecnici continuano a lavorare a distanza dalle rispettive abitazioni con tutti i calciatori e calciatrici attraverso programmi specifici e allenamenti di gruppo sulle piattaforme online. Tutte le strutture operative del Club sono attive e pronte ad applicare le direttive delle autorità. Il Club continua a seguire e partecipare ai tavoli di aggiornamento e condivisione legati all’emergenza coronavirus e agli sviluppi della pandemia che si tengono presso le istituzioni sportive internazionali e nazionali.

Il programma casalingo dei giocatori prevedeva 6 giorni di lavoro su 7. Un’ora al giorno in modo individuale in base alle possibilità logistiche di ogni singolo atleta. Tutti i giorni, a parte la domenica, la squadra è stata suddivisa in 3-4 gruppi, e il lavoro prevalentemente incentrato sull’equilibrio, forza e resistenza insieme ai preparatori. La società ha fatto arrivare attrezzi per allenarsi come panche, pesi, tapis roulant ed elastici nelle singole abitazioni dei giocatori. All’allenamento partecipano sia mister Stefano Pioli che fisioterapisti e staff tecnico.