Milan, traffico in uscita: il sogno è Draxler

Fonte: SPORTITALIA

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Andre Silva e il Siviglia. Una situazione da monitorare dal momento in cui tutte le parti in causa vogliono lo stesso esito da questa trattativa, anche se domanda ed offerta non coincidono. Gli andalusi stazionano attorno ai 20 milioni, il Milan pretende quantomeno di recuperare l’investimento corposo sostenuto dodici mesi fa. Dopo Kalinic il portoghese rappresenta la seconda possibile uscita, tenendo sempre monitorata la posizione di Carlos Bacca, per il quale il Milan sta spingendo con forza attraverso gli intermediari nell’ottica di trovare una nuova sistemazione al colombiano: Villarreal in primis. Cessioni in serie, con l’obiettivo palese di predisporre operazioni in entrata di livello assoluto. Il sogno è Julian Draxler, prescelto in senso assoluto, con le alternative sempre valide rappresentate da Castillejo come primo della fila. Traffico intenso, con vista su Casa Milan.