© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dani Ceballos è ad un passo dall'Arsenal. Il giocatore spagnolo del Real Madrid, che ha stupito tutti durante l'europeo under 21 in Italia, ha trovato l'accordo con i gunners e nei prossimi giorni potrebbe arrivare l'annuncio. Il calciatore classe 1996 ha scelto di giocare in Premier League e secondo quanto riportato da AS i londinesi hanno superato la concorrenza del Tottenham. Sfuma dunque la pista Milan, i rossoneri avevano mostrato interesse nei confronti del talento iberico. In carriera ha collezionato ben 100 presenze in Liga, con 7 reti messe a segno.