Milan, trattativa a oltranza con Ibrahimovic: nodo ingaggio, Eliott non andrà oltre i 6 milioni

E’ la telenovela di mercato di questa estate. Ibrahimovic rinnova oppure no? Il dilemma non ha ancora una soluzione ma quello che è certo, riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, è che il Milan e l’attaccante svedese sono in continuo contatto per trovare una soluzione. Il problema, come noto, è l’ingaggio su cui ancora non c’è un’intesa. Per lo svedese l’offerta rossonera di 6 milioni è considerata insufficiente mentre dall’altra parte è considerata la migliore possibile.