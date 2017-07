Milan, trattativa con la Fiorentina per Kalinic in fase di stallo

© foto di Federico De Luca

Kalinic-Milan, trattativa in fase di stallo. Nei giorni scorsi, si legge sulle pagine del Corriere Fiorentino, i colloqui con il Milan si sono interrotti dopo i tentativi dei rossoneri di dilazionare il pagamento per l'attaccante croato. Al momento Fassone e Mirabelli hanno spostato il loro sguardo su Aubameyang, ma l'idea Kalinic resta concreta. L'attaccante viola rientrerà in città nei prossimi giorni e non è da escludere che possa iniziare la preparazione estiva con la Fiorentina.