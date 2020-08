Milan, trattativa in corso col Real Madrid per il gioiello Brahim Diaz

Brahim Diaz obiettivo concreto del Milan: Maldini e Massara stanno lavorando al prestito con diritto di riscatto di questo trequartista che può giocare sulle ali e che il Real Madrid non vuole cedere a titolo definitivo dopo averlo "strappato" al Manchester City per ben 17 milioni di euro nel gennaio 2019. Secondo quanto rivela la redazione di Sky, è intenzione del Milan aumentare la qualità sulla trequarti e quello dell'iberico è l'ultimo nome per permettere a Pioli di avere più alternative in una stagione che vedrà il rientro nelle coppe dei rossoneri.