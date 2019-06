Milan, trattativa in corso con il PSG: scambio Donnarumma-Areola

© foto di Federico De Luca

Il Milan potrebbe cedere una delle sue pedine più pregiate. Secondo quanto riportato da Sky infatti, c'è una trattativa in corso fra Milan e PSG per la cessione di Gianluigi Donnarumma. In rossonero potrebbe arrivare Alphonse Areola. I due club stanno cercando la giusta quadratura: il Milan valuta Donnarumma circa 50 milioni, mentre Areola viene valutato almeno 30 milioni di euro. Entrambi i portieri, ricordiamo, fanno parte della scuderia di Mino Raiola.