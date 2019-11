© foto di Imago/Image Sport

Tre acquisti sicuri per il Milan nel mercato di gennaio. Lo scrive Tuttosport, secondo cui, oltre al sogno Zlatan Ibrahimovic, i rossoneri hanno comunque piani ambiziosi per la finestra di riparazione. Per quanto riguarda lo svedese, non sembra arrivato il gradimento della proprietà all'operazione, ma una piccola percentuale che l'affare si possa fare resta. Le alternative portano i nomi di Mertens, Mandzukic e Kean, almeno al momento.

UN DIFENSORE E UN TERZINO DESTRO - Questi gli altri ruoli in cui Maldini e Boban vorrebbero intervenire. Per quanto riguarda il primo, resta caldissimo il nome di Merih Demiral, con cui va trovata però l'intesa con la Juventus. Sul secondo, detto che Davide Calabria potrebbe partire a gennaio, i soldi derivanti dalla sua cessione potrebbero essere reinvestiti su Mehmet Celik del Lille.