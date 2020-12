Milan, tre assenze importanti ma Pioli a Genova vuole un’altra prova da big

Per Stefano Pioli è il momento di spingere sull’acceleratore. Il Milan stasera proverà a superare l’ostacolo Sampdoria, una trasferta sempre sofferta per i rossoneri, ma se i ragazzi di Stefano Pioli vorranno puntare davvero in alto, dovranno battere anche i blucerchiati. Per la prima volta in stagione mancheranno contemporaneamente sia Kjaer che Ibrahimovic, i due capisaldi della squadra, i veterani, i giocatori più importanti per i due reparti, e si aggiunge anche l’indisponibilità di Rafael Leao. "Sarà una partita difficile, la Sampdoria è costruita bene e allenata bene, con giocatori di qualità e valore. Dovremo essere molto lucidi e precisi. Ho grande stima di Ranieri, è stato mio allenatore ed è stato molto importante per la mia crescita, anche professionale”, ha detto Pioli. A guidare l’attacco ci sarà ancora Ante Rebic, proprio per l’assenza di Ibra e Leao. Il croato però è ancora a caccia del primo gol stagionale: “Ha avuto un infortunio fastidioso, gli ha tolto la miglior condizione. Sta facendo molto bene per la squadra, giovedì si è mosso molto bene ma non è stato servito abbastanza. Gli auguro di ritornare presto al gol ma sta facendo bene". Stefano Pioli ha parlato anche del rapporto con Ibrahimovic e del dialogo continuo con lo svedese in estate quando Zlatan aveva accarezzato l’idea di lasciare il Milan: "Con ogni giocatore cerco di essere diretto, quando parli col cuore vieni più facilmente ascoltato. Gli dissi che per quello che avevamo iniziato e dimostrato non sarebbe stato giusto interrompere, oltre a tutto il contributo che aveva fatto. Gli dissi di pensarci bene e che io, Maldini, Massara e Gazidis avrebbero fatto di tutto per convincerlo. Siamo contenti che Ibra sia qua".