Milan, tre giorni di visite approfondite ma nessun tampone. Da giovedì gli allenamenti

In casa Milan previsti tre giorni di visite molto approfondite, ma al momento non sono previsti tamponi per i giocatori rossoneri. I test dureranno oggi, domani e giovedì mattina secondo quanto rivela Sky. Secondo il programma stabilito fino a questo momento il Milan tornerà ad allenarsi da giovedì mattina in gruppi così suddivisi: 12 giocatori al mattino e 12 al pomeriggio, più i portieri. Si alleneranno sui 3 campi vicini, due giocatori per ogni metà campo, in ossequio alle disposizioni ricevute dal Governo.