© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan oltre a una punta cerca anche un giocatore che possa fare sia la seconda punta che l'attaccante esterno. Al momento sono tre le idee dei rossoneri: Marko Pjaca, attualmente in prestito alla Fiorentina dalla Juventus senza successo; Adem Ljajic del Besiktas, che però sta giocando con continuità in Turchia; Kevin Prince Boateng, che potrebbe tornare per una seconda volta anche visti gli ottimi rapporti con il Sassuolo. Solo idee per il momento, i veri botti di Capodanno verranno rimandati di qualche giorno.