Milan, tre recuperi per Bologna: ma è il Pipita l’osservato speciale

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Per la gara di domani sera allo stadio Dall’Ara di Bologna, tra la formazione di Pippo Inzaghi e il Milan di Gattuso, match che chiuderà di fatto il sedicesimo turno di serie A, i rossoneri hanno recuperato tre giocatori importanti. Uno su tutti Suso, fulcro del gioco e miglior assist-man del campionato, lo spagnolo aveva saltato il match contro l’Olympiacos per un fastidio muscolare ma ieri ha svolto di nuovo tutto l’allenamento in gruppo e può considerarsi arruolabile per la trasferta bolognese.

Oltre a Suso il tecnico calabrese potrebbe contare anche su Romagnoli e Musacchio. I due difensori centrali hanno recuperato dai rispettivi infortuni e saranno nella lista dei convocati. Nell’allenamento di ieri Gattuso ha provato a dare nuovi soluzioni per l’attacco per cercare di mettere Higuain nelle condizioni di sbloccarsi, e Laxalt potrebbe prendere il posto di Calhanolgu sulla corsia sinistra del centrocampo a quattro. Il digiuno del Pipita dura dal 28 ottobre scorso, e questa situazione sta mettendo notevole pressione sull’argentino. Sarà lui l’osservato speciale del Milan in casa del Bologna, perché domani sera la sfida è troppo importante per essere fallita. E per Gattuso sarebbe ancora meglio se a deciderla fosse proprio Higuain, in modo da superare l’ostacolo rossoblù e contemporaneamente sbloccare il giocatore dal punto di vista mentale. D’altronde un campione come Higuain dovrebbe essere l’arma in più per i rossoneri in questa lunga corsa per un posto in Champions League.