Milan, troppa distanza per il rinnovo di Calhanoglu: l'agente sonda Inter e Manchester United

Hakan Calhanoglu ha chiesto al Milan 7 milioni a stagione per prolungare l'attuale accordo in scadenza nel giugno del 2021. Una cifra monstre che ha spaventato il Diavolo che nonostante tutto sta cercando di trovare una strada per arrivare alla firma. Dal canto suo, l'agente del calciatore Gordon Stipic, ha iniziato a sondare anche altre piste per il futuro parlando del centrocampista anche con Inter e Manchester United. C'è ancora tempo per valutare bene il da farsi ma più passa il tempo e più il rischio di perdere il numero 10 a parametro zero, aumenta. A riportarlo è Tuttosport.