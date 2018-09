Milan, troppa fatica col Dudelange. Higuain l’unica luce

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Milan strappa la prima vittoria in Europa League con un sofferto 1-0 grazie al gol decisivo di Gonzalo Higuain al 59’ della ripresa. Ma non è stata una prestazione positiva per i rossoneri che hanno commesso diversi errori d’impostazione e soprattutto molte seconde linee hanno deluso le aspettative. Il Dudelange non è certo una squadra irresistibile e tenerla in bilico fino al 94esimo è stato un rischio eccesivo per un Milan che doveva chiudere la pratica nel primo tempo. Gennaro Gattuso ha attuato un massiccio turnover e parecchie seconde linee non hanno convinto a pieno, come ad esempio Fabio Borini e Andrea Bertolacci, le cui chance in Lussemburgo potevano essere sfruttate meglio.

Chi invece ha convinto è Gonzalo Higuain, al suo secondo gol in 5 giorni tra Cagliari e Lussemburgo, uomo d’area e trascinatore della squadra. Il Pipita rincorre tutti, rimprovera chi non lo serve e chi non aggredisce l’avversario, prova in tutti i modi ad essere decisivo, un modello da seguire per i compagni di squadra. Positiva la partita di Mattia Caldara in difesa e Samu Castillejo in avanti, soprattutto nella ripresa dove ha messo più convinzione. Gattuso a fine gara si è detto soddisfatto per i tre punti conquistati, ma contro una squadra modesta questo Milan poteva fare molto meglio.