La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle trattative del Milan per quanto riguarda il reparto offensivo. Uno fra Cutrone e Andre Silva partirà e anche per questo i rossoneri cercano un rinforzo offensivo: il primo nome è quello di Angel Correa dell'Atletico, ma la valutazione spagnola di 50 milioni non è in linea con le idee rossonere. Il giocatore però piace e ha lo stesso agente di Matias Zaracho, talento in rampo di lancio nel Racing. Il Milan a tal proposito starebbe pensando ad un investimento da 17-18 milioni di euro.