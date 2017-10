Milan, troppi gol subiti: Montella deve ripartire dalla difesa

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Prima dell’inizio del campionato la linea difensiva del Milan composta da Musacchio, Bonucci e Romagnoli era indicata da molti come una delle più complete e forti della serie A. Dopo sette partite il bilancio parla di 10 gol incassati in campionato, tanti svarioni individuali e meccanismi ancora non funzionanti alla perfezione. Ed è anche normale, gli automatismi vanno acquisisti solo col passare del tempo, ma d’altra parte in un club come il Milan le cose bisogna farle in fretta perché le altre big del campionato italiano stanno correndo senza sosta.

Il Milan alla vigilia del derby con l’Inter si ritrova già a sette lunghezze di distanza, e Montella deve provare a lavorare di più sulla fase difensiva. In Italia vince sempre chi ha la difesa migliore e in questo momento i rossoneri sono lontani dall’esserlo. Bonucci e Romagnoli in particolare, stanno rendendo meno rispetto ai loro standard, sono due elementi importantissimi per la difesa milanista ma fino ad ora hanno giocato al di sotto delle loro possibilità. Oltre ai difensori in se, va sottolineato che attacco e centrocampo devono sacrificarsi maggiormente per dare una mano ai tre dietro, ed è su questa voglia di sacrificio che deve lavorare Montella. Aggiustata la difesa, ridotti i gol incassati, si può pensare poi a migliorare gli altri reparti.

Oggi, dopo tre giorni di riposo, riprenderanno gli allenamenti a Milanello, e si comincerà a lavorare in vista della sfida all’Inter, delicatissima perché può essere lo spartiacque della stagione milanista, sia in positivo che in negativo. Da oggi parte la missione derby per Montella e i suoi ragazzi.