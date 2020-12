Milan, troppi titolari assenti. Col Genoa rischia grosso e porta a casa un punto

vedi letture

Il Milan stavolta ha rischiato davvero di capitolare. La partita disputata contro il Genoa è stata una delle più difficili della stagione, a causa delle assenze e della stanchezza che sta emergendo in alcuni giocatori. Ma nonostante tutto è riuscito ad agguantare un pareggio che tiene la squadra in testa alla classifica, ma solo a un punto di distacco dall’Inter. “Il Milan non molla mai, poi non possiamo sempre andare a mille all'ora, è stata una gara difficile anche per merito del Genoa e di qualche difficoltà del terreno. Abbiamo avuto le chances anche per vincerla alla fine, non ci siamo riusciti, pensiamo alla prossima", ha dichiarato Pioli.

A Genova è stata la peggior versione del Milan di quest’anno, ma la formazione di Stefano Pioli è scesa in campo senza 5 titolari, probabilmente i migliori del gruppo. Ibrahimovic, Kajer, Bennacer e Hernandez, a cui si aggiunge l’utilissimo Gabbia, non hanno preso parte al match per problemi fisici, e chi è stato impiegato al Ferraris ha incontrato un Genoa in grande forma.

Il 2-2 evidenzia un problema di risorse per il Milan, perché giocatori come Rebic e Leao non stanno facendo la differenza, e lo stesso Calhanoglu è ancora fermo a quota zero gol. Il Milan si è salvato grazie ai gol di due difensori, Kalulu e Calabria. La speranza di Pioli è di riavere almeno Zlatan e Hernandez nella sfida contro il Sassuolo in programma domenica prossima.