Milan, Tsadjout sul rinnovo: "È una grande soddisfazione"

Fonte: Milannews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Frank Tsadjout in mix zone ha rilasciato alcune dichiarazioni. Queste le parole raccolte dall’inviato di MilanNews.it: “All’andata siamo stati rinunciatari e non ci ha premiato. Oggi abbiamo mostrato il nostro vero valore ma non siamo stati fortunati. È stata una grande prestazione. C’è da dire che se fossimo stati più concreti nei primi minuti sarebbe stata un’altra partita. Campionato? Adesso abbiamo subito mercoledì uno scontro diretto con il Chievo che è davanti a noi in classifica, sappiamo che dobbiamo fare risultati importanti per andare il più avanti possibile. Rinnovo? È una grande soddisfazione, sono qui da dodici anni, riuscire a fare altri cinque anni di contratto è un grande onore".