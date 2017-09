Milan, turnazione in attacco: Montella sceglie ancora Kalinic

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Prosegue la turnazione in casa Milan, pure contro la Sampdoria ci sarà un cambio di formazione. Il tecnico Vincenzo Montella lo aveva già programmato da giorni insieme al suo staff, André Silva che aveva esordito dal primo minuto in campionato, per poi giocare l'intera gara con la Spal, non sarà impiegato dall'inizio a Genova. Anche perché giovedì prossimo i rossoneri riceveranno il Rijeka in casa per il secondo turno di Europa League, e in quell'occasione potrebbe tornare titolare il portoghese, apparso più a suo agio nelle gare internazionali.

Con la Samp Montella riproporrà l'attacco visto con l'Udinese, con Kalinic e Suso dal primo minuto. Il croato viene sempre preso in considerazione dall'allenatore campano, fortemente voluto dai rossoneri fin dai primi giorni di mercato. Ballottaggio tra Calhanoglu e Bonaventura, i due si giocano un posto a centrocampo per affiancare Rodriguez e Biglia. Dovrebbero essere questi i due cambi più significativi, insieme al ritorno in difesa di Musacchio. Oltre al confermatissimo Kessie, il Milan dovrà scegliere anche tra Abate e Calabria, gli unici terzini a disposizione dopo il ko di Andrea Conti e Luca Antonelli. Attenzione anche all'ipotesi Fabio Borini come quinto di centrocampo, Montella lo aveva già annunciato in conferenza che avrebbe potuto adattarlo come esterno.

Sarà un test complicato, contro una Samp che viaggia con una buona media, ma se il Milan vuole ambire a posizioni di alta classifica dovrà evitare di commettere lo stesso errore di Roma, quando tornò a casa con quattro schiaffi inflitti dalla Lazio.