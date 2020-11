Milan, turnover ma non troppo: tre punti in Europa per concentrarsi sulla Serie A

Mentre a Roma Paulo Fonseca deve fare i conti con il turnover in Europa League per non perdere terreno in campionato, Stefano Pioli ha le idee chiare in vista dell'impegno di stasera contro il Lille. Sicuramente ci sarà spazio per alcuni dei giocatori che hanno visto meno il campo, come Conti o Gabbia per esempio, ma non ci dovremo attendere un giro di cambi particolarmente selvaggio, considerando che, conquistando i tre punti contro i francesi, l'ipoteca sul passaggio del turno sarebbe particolarmente solida.

L'idea del tecnico emiliano è quella di vincere la terza gara consecutiva in Europa per poi concentrarsi maggiormente sulla Serie A, alimentando così un sogno complicatissimo come quello dello scudetto. Sì perché mettendo da parte la qualificazione europea, la concentrazione e gli sforzi della rosa potrebbero essere spostati interamente sulla Serie A, dove le inseguitrici non aspettano altro che un passo falso per far crollare il castello costruito dai rossoneri in questi mesi.

"Siamo a caccia della sorgente" ha dichiarato ieri l'allenatore del Milan, una sorgente che passerà forzatamente dall'Europa League, competizione che troppo spesso è stata vissuta come un ostacolo e che invece non solo aumenta le ambizioni dei singoli club ma permette agli allenatori di tenere sul pezzo tutta la rosa, anche per rispondere nel momento del bisogno in una stagione straordinariamente strana come quella che stiamo vivendo.