Milan, tutt'altro che scontato il riscatto di Kjaer. Anche Musacchio potrebbe partire

Tutt'altro che scontato il riscatto di Simon Kjaer da parte del Milan nella prossima finestra di calciomercato. Servono 2.5 milioni di euro per acquistare il difensore danese a titolo definitivo dal Siviglia, ma nel nuovo progetto di Ralf Rangnick potrebbe non esserci spazio per lui così come per Mateo Musacchio. A un anno dalla scadenza del contratto - scrive la 'Gazzetta dello Sport' -, l'ex Villarreal dovrebbe finire sul mercato.