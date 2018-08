Milan, tutta la soddisfazione per un mercato breve ma scoppiettante

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

“Sono felicissimo, e la fatica non la sento”. Così Leonardo, direttore generale rossonero in conferenza stampa dopo la conclusione del mercato del Milan. Sono 14 le operazioni del tandem Leonardo-Maldini, fatti in pochissimo tempo, quasi 20 giorni, e con la consapevolezza di dover rispettare i parametri del Fair Play Finanziario. “Noi, attraverso il lavoro quotidiano e la coerenza delle scelte, dobbiamo fare così perché non esiste una squadra che vince senza una società che comanda”, ha detto Leonardo in riferimento a Elliott. Poi inevitabilmente il dirigente rossonero ha commentato le voci su Milinkovic-Savic: “Non c’è mai stata una trattativa. Ho parlato con il suo agente, Kezman, abbiamo un rapporto di tanti anni. Non c’è stata una trattativa, anche perché sapevamo che era una cosa che, oggi, non è fattibile”, in riferimento al centrocampista che gli piace tantissimo ma per motivi di Fair Play non ha potuto ingaggiare. “Ha un costo altissimo e che non entra nei paletti. Le nostre operazioni sono state tutte congiunte da un’uscita. Non è stato facile. Era importate questo movimento. A livello di asset, oggi abbiamo fatto +1 e a livello di monte ingaggi, abbiamo mantenuto quello che c’era già. Anche l’arrivo di Laxalt è stato legato alla cessione di Lapadula. L’obiettivo era difficile, ma penso che abbiamo una squadra che possa essere ancora più competitiva”. Un mercato dunque che ha migliorato la squadra rispetto all’anno scorso e che consegna a Gattuso un gruppo affidabile per provare a trovare la strada verso il quarto posto.