Milan, tutta la voglia di Caldara: con Romagnoli la “coppia del futuro”

Manca ormai poco per il ritorno in campo di Mattia Caldara, sfortunatissimo difensore centrale del Milan che con la maglia rossonera non ha nemmeno esordito in campionato, (solo novanta minuti in Europa League con il Dudelange) da quando si è trasferito dalla Juve. Doveva essere uno dei punti di forza della difesa, invece un grave problema al polpaccio e al tendine d’Achille hanno costretto il giocatore ai box, ma a breve tornerà a disposizione dell’allenatore. “Ho già fatto qualche allenamento con la squadra, mi manca poco ormai. Devo solo ritrovare confidenza con la palla e ci siamo", ha spiegato l’ex Atalanta. “Data per il rientro? Non ne voglio dire. So solo che sono alla fine del tunnel e manca poco”.

Lui che insieme a Alessio Romagnoli, il capitano della squadra, doveva comporre una difesa di ferro, la coppia del futuro del Milan e della Nazionale: “Ho molta voglia di giocare con lui, questa voglia me la porto dietro da quando sono arrivato al Milan. Non vedo l'ora”. Pure Caldara poi, durante l’evento legato alla partership del club con banca Bpn, ha commentato l’arrivo di Piatek e la sua grande determinazione: “Fin dal primo giorno mi ha colpito la sua voglia di fare gol, vive per quello. È incredibile, in area credo sia uno de più forti in Serie A e anche spalle alla porta fa salire la squadra e aiuta. Siamo fortunati ad averlo con noi. Dopo quattro mesi fermo, ho una voglia che non so descrivere. Il campo è tutto, non vedo l'ora di poter dimostrare il mio valore ringraziando la società che ha creduto in me. Manca poco”.