Milan, tutti i nomi di Rangnick: da Koch a Milenkovic, tanti i giocatori sondati per la difesa

Grandi manovre in difesa per il Milan. Il club rossonero sta pensando alla prossima stagione e, con ogni probabilità, effettuerà diverse variazioni nel pacchetto arretrato. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, Ralf Rangnick dovrebbe optare per profili giovani come per esempio Robin Koch che il Friburgo però valuta 15 milioni mentre un altro nome sarebbe quello di Melayro Bogarde dell’Hoffenheim. In Scozia gli occhi sarebbero puntati su Kristoffer Ajer del Celtic la cui valutazione, 30 milioni, è però ritenuta fuori budget. L’ultimo nome ci riporta in Serie A e si tratta di Nikola Milenkovic della Fiorentina.