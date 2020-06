Milan, tutti pazzi per Theo: ma la volontà è di trattenerlo a lungo

Tra le note più liete della controversa stagione vissuta dal Milan spicca certamente il profilo di Theo Hernandez. Il francese si è reso protagonista di una prima fase di stagione di alto livello sotto ogni profilo, lasciando intendere margini di miglioramento che potrebbero far ulteriormente incrementare un valore di mercato che in casa Milan viene già valutato come altissimo in maniera più che lecita. Dalla Francia si vocifera con grande insistenza dell’interesse da parte del Psg nei confronti del mancino milanista, vista la necessità del club parigino di ristrutturare le proprie corsie laterali e in virtù della grande attenzione che Leonardo dedica sempre al campionato italiano, di cui Theo Hernandez si è rivelato uno dei migliori interpreti nel ruolo. Un interessamento che il Milan non ha però alcuna intenzione di approfondire, fatta salva la volontà rossonera di trattenere il proprio gioiello più prezioso a prescindere da quelle che saranno le decisioni legate alla più che probabile rivoluzione dirigenziale che verrà apportata in vista della prossima stagione.