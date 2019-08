© foto di Federico Gaetano

Tutto bloccato in casa Milan, scrive 'La Repubblica', sul fronte André Silva. Gli ultimi contatti tra le parti non hanno infatti permesso alla trattativa col Monaco di fare dei passi in avanti. Al contrario, il club dei Principato ha ribadito di non voler mettere sul piatto 30 milioni di euro, né di sacrificare il giovane Pietro Pellegri per arrivare all'attaccante lusitano.