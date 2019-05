Salutati Leonardo e Gennaro Gattuso il Milan deve iniziare a costruire la società e la squadra del domani. Il primo tassello, come riporta il Corriere dello Sport, è quello legato a Paolo Maldini che ancora non ha deciso se continuare la sua avventura in rossonero (come vorrebbero Gazidis ed Elliott) con una piena responsabilità nell'area tecnica, oppure chiudere la sua seconda avventura rossonera.

IL NUOVO ALLENATORE - Qualora le strade di Maldini e del Milan continuassero parallele all'ex Capitano toccherebbe la scelta del nuovo tecnico, che prenderà il posto del dimissionario Gattuso. In pole c'è Simone Inzaghi, con Marco Giampaolo come alternativa.

IL NUOVO DS - Maldini, in ogni caso, avrà bisogno di un supporto in chiave mercato e in questo caso il nome caldo è quello Sven Mislintat attuale ds dello Stoccarda con un passato da capo scout al Borussia Dortmund.