Milan, tutto su Morata. Fassone e Mirabelli all’assalto

Il Milan vuole sognare in grande e ha deciso ormai da tempo di puntare su uno degli attaccanti più importanti sul mercato. Alvaro Morata rappresenta il desiderio della dirigenza milanista e il lavoro di Fassone e Mirabelli, che da mesi stanno portando avanti la trattativa, dovrebbe intensificarsi proprio con l’inizio della settimana. Dopo i festeggiamenti del Real Madrid con la conquista della dodicesima Champions, ai danni della Juve, la dirigenza spagnola inizierà a vendere i giocatori più scontenti della rosa. Morata vorrebbe giocare di più e potrebbe sposare il progetto di rilancio del Milan in cui diventerebbe il titolare indiscusso, la punta che potrebbe riportare il Milan in alto.

La dirigenza avrà un contatto ufficiale con il Real la settimana prossima, con l’intermediario Bozzo che sarà importantissimo per sbloccare l’affare. Intanto vanno registrare le parole dell’amministratore delegato che ha sottolineato quanto Morata possa entusiasmare la piazza: "Il Real Madrid è l’unica società con cui non abbiamo parlato, al di là dei saluti. Morata piace indiscutibilmente ma è logico aspettare la settimana prossima. È un ottimo giocatore". Non sarà facile puntare sullo spagnolo ma il Milan vuole provarci fino alla fine, per regalarsi un sogno, per scegliere l’attaccante che potrebbe ridare al Milan una dimensione internazionale.