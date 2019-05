Nelle prossime settimane il Milan si presenterà un'altra volta davanti alla Camera giudicante della UEFA per le violazioni del Fair Play Finanziario relative al triennio 2015/18 e arriverà da recidivo (e dopo aver speso tanto durante il mercato di gennaio), con il rischio serio di essere escluso dall'Europa League. Il Corriere della Sera riporta però un interessante scenario: i rossoneri potrebbero infatti accettare l'esclusione dalle coppe europee in cambio di un anno in più di tempo per rientrare dal rosso di bilancio.

Sacrificio necessario - Se il piano di rientro dovesse passare dal 2021 al 2022 il club rossonero avrebbe la possibilità di investire ancora, cercando di rinforzare la squadra per raggiungere la Champions League nella prossima stagione. In caso contrario sarebbe più difficile fare mercato ed ecco perché quest'anno molto probabilmente il Milan non farà ricorso al TAS di Losanna.